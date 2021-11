È andato in scena l’incontro tra l’Inter e l’entourage di Brozovic, rimandato tante volte nei mesi scorsi per esigenze di chi cura gli interessi del calciatore. I nerazzurri avevano fissato un’ultima data per l’inizio ufficiale delle trattative, data che questa volta è stata rispettata, benché il primo incontro non abbia portato a nulla di nuovo.

LA SINTESI - La dirigenza nerazzurra ha confermato al papà del calciatore e all’avvocato che lo accompagnava, che Brozovic è un perno del progetto presente e futuro dell’Inter. Un corteggiamento in piena regola, con tanto di promessa: faremo il massimo. Ma il Massimo, per l’Inter, è un contratto da sei milioni a stagione. Le parti si sono lasciate con un arrivederci, entourage e calciatore ci penseranno bene, ma l’Inter ha messo una certa fretta.