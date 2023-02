L'Inter prepara con l'ultimo allenamento ad Appiano Gentile l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto in programma domani sera a San Siro. Tutta la squadra agli ordini di Simone Inzaghi è scesa in campo al Suning Training Centre sotto gli occhi attenti del ds Piero Ausilio, del vice ds Dario Baccin, del vice-presidente Javier Zanetti e del team manager Riccardo Ferri.



I PROBLEMI DI BROZOVIC - Non un gran momento per Marcelo Brozovic: durante la rifinitura il croato è stato ripreso da un assistente di Simone Inzaghi, il preparatore atletico Fabio Ripert, durante un esercizio di riscaldamento, come testimoniato dal video di Gazzetta.it.