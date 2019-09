L'Inter fa suo il derby e vola a punteggio pieno in classifica. Molte le colpe di un Milan che non si è opposto al massimo delle proprie possibilità, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Diavolo molle e senz’anima. Guardate la punizione del vantaggio. Brozovic e Sensi hanno tutto il tempo di discutere come calciarla, passarsi la palla, il croato la controlla pure indisturbato e non c’è un milanista che accorci per disturbare il tiro. Inammissibile. Se sai di essere inferiore, devi almeno metterci furore”.