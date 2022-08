Buone notizie per Simone Inzaghi a due giorni dall'esordio stagionale contro il Lecce: Marcelo Brozovic infatti si è allenato in gruppo con i compagni e, per precauzione, ha evitato di svolgere solo la partitella finale.



TITOLARE COL LECCE? - Cresce quindi l'ottimismo per vedere addirittura il centrocampista croato titolare nel primo undici ufficiale della stagione. Decisiva la seduta di rifinitura di domani, quando Brozovic testerà definitivamente la tenuta del proprio polpaccio.