Dalic, commissario tecnico della Croazia, parla di Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter in non perfette condizioni, dopo la vittoria sull'Azerbaigian: "Avevamo intenzione di far riposare Rebic e Brozovic perché non sono pronti a giocare due gare in quattro giorni. Domenica giocheranno entrambi dal primo minuto".