La conferma del decreto crescita aiuta il mondo del calcio e anche l'Inter ne potrà usufruire non più con così tanta fretta in questa sessione invernale di mercato. Tajon Buchanan è l'obiettivo numero uno e secondo Sky fra nerazzurri e Bruges c'è ancora una minima distanza. Ballano 2 milioni fra l'offerta da 6 messa sul tavolo da Ausilio e Marotta e la richiesta di non meno di 10 del belga. La sensazione è che a 8 si possa chiudere.