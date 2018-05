L’Inter dovrà prima di tutto capire se sarà possibile riscattare Cancelo, solo dopo si tufferà alla ricerca di un suo eventuale erede sulla corsia destra. Troppo importanti le ultime due partite e la qualificazione in Champions da guadagnarsi sul campo, prima in casa contro il Sassuolo e poi a Roma contro la Lazio. Passo dopo passo, come ha evidenziato Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma il mercato non si ferma mai e sono diversi i nomi accostati alla società di corso Vittorio Emanuele. Si è parlato di Vrsaljko e di Bereszyński, ma soprattutto di Bruno Peres, che potrebbe lasciare la Roma in favore di un altro club disposto a dargli maggiore spazio.



ALTRE PRIORITA' - Tuttavia questo club non dovrebbe essere l’Inter, almeno stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione. L’esterno brasiliano ex Torino non è una priorità dei nerazzurri, che attualmente nel ruolo valutano altre alternative, sempre considerando che Ausilio proverà a percorrere tutte le strade nel tentativo di riuscire a riscattare Joao Cancelo. Quello di Peres è un profilo che i nerazzurri hanno solo sondato qualche mese fa, senza mai approfondire il discorso.



MONCHI COLPITO DA BROZOVIC - Ma c'è un ulteriore nome di mercato che lega Inter e Roma ed è quello di Marcelo Brozovic, che piace molto al ds giallorosso Monchi, che nei mesi in cui il croato è stato in discussione con la maglia nerazzurra aveva mosso qualche passo. L'Inter da questo orecchio non ci sente e reputa incedibile Brozovic a una società italiana, per giunta diretta concorrente per gli stessi obiettivi in classifica.