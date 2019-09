Il brutto esordio dell'Inter in Champions League non cambia il pronostico per il derby di sabato sera: per gli analisti i nerazzurri restano favoriti piuttosto nettamente, a 2,30, il Milan insegue a 3,35. Del resto, il cammino dell'Inter in campionato finora è stato senza macchie, con tre vittorie su tre, sette gol messi a segno e uno solo incassato. Diversa la situazione del Milan, che ha perso all'esordio a Udine e poi ha vinto a fatica con Brescia e Verona. Solo due le reti segnate dalla squadra di Giampaolo, di cui una su rigore, in compenso però la tenuta difensiva è stata buona, visto che dopo la rete subita a Udine la porta di Donnarumma è rimasta inviolata. Quanto ai precedenti più prossimi, netto il predominio dell'Inter, che ha vinto quattro degli ultimi dieci derby di campionato, perdendone solo uno. Tanti i pareggi, ben cinque: un'altra «X», sabato sera, è data a 3,20. L'ultimo successo del Milan in campionato risale alla stagione 2015-16. Più recente la vittoria ai supplementari di Coppa Italia, il 27 dicembre 2017. Il 3-2 per l'Inter del marzo scorso è l'unico Over nelle ultime quattro stracittadine. L'Under è in effetti il risultato preferito dai quotisti, a 1,75. L'1-1 è il risultato più probabile, a 6,10; segue lo 0-1 interista, a 7,50. Lo 0-0 (l'ultimo due stagioni fa) vale 9 volte la scommessa.