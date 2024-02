Inter, brutta tegola: problema al polpaccio per Acerbi, le condizioni

Brutte notizie in casa Inter con Francesco Acerbi che ha accusato un problema al polpaccio destro ed è stato immediatamente sostituito (al minuto 62’ da Stefan De Vrij). Ancora non si conoscono le precise condizioni del centrale azzurro (che aveva siglato la rete del vantaggio sulla Roma per il club di Viale della Liberazione), ma il centrale azzurro ha preferito non continuare a disputare la sfida sul prato dell’Olimpico, lasciando il suo posto nel terzetto difensivo scelto per la retroguardia nerazzurra. Nelle prossime ore, Acerbi si sottoporrà agli esami strumentali di rito per accertare l’entità dell’infortunio e comprendere la reale situazione del suo polpaccio. Al contempo, si capiranno le eventuali partite che potrebbe saltare l’ex Milan, specialmente in ottica del 20 febbraio, data dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone.