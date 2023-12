Tegola pesante in casa Inter. Il riemergere del problema al tendine di Juan Cuadrado lo terrà fuori a lungo, lasciando così scoperta la corsia di destra, dove inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Denzel Dumfries.



L'OPERAZIONE E LO STOP - Il colombiano infatti si opererà nei primi giorni della settimana prossima in Finlandia, al tendine d’Achille sinistro: l'intervento avrà luogo a Turku, dove si trova la clinica del professor Lasse Lempainen, che ha operato anche Leonardo Spinazzola e Alessandro Florenzi, assistiti da Alessandro Lucci come l'ex Juve, che starà fuori almeno 3 mesi anche se lo stop rischia di essere più lungo. Cuadrado ha un contratto con l'Inter fino a giugno, da 2,5 milioni di euro.