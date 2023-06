La stagione calcistica dell’Inter di Zhang si è conclusa con la sconfitta in finale di Champions League per mano del Manchester City, per il presidente nerazzurro quella legale invece è ancora in atto. Continuano infatti i procedimenti nei suoi confronti per la causa sui 300 milioni non pagati a China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA).



ITER GIURIDICO - Nei mesi scorsi, i creditori si erano mossi negli USA per ottenere informazioni sui rapporti tra l’Inter, Zhang, Goldman Sachs e Oaktree. CCBA aveva chiesto al tribunale degli Stati Uniti il permesso di notificare citazioni in giudizio a diverse istituzioni finanziarie newyorchesi, tra cui Goldman Sachs, Oaktree Capital Management e Bain Capital per poterne sapere di più sul club e sui suoi rapporti con il Gruppo Suning.



VERDETTO - Un permesso accordato. Come riportato da Calcio e Finanza, nei giorni scorsi infatti la Corte del tribunale del distretto sud di New York ha respinto il ricorso presentato da Zhang e dai suoi legali che dunque dovranno fornire l’accesso alla documentazione richiesta da CCBA. Non tutta però. Nella sentenza, la Corte sottolinea che l’istanza di Zhang e Suning di annullare del tutto le citazioni in giudizio è infondata ma concedendo che "le citazioni in giudizio sono eccessive”. Tra i documenti richiesti, CCBA voleva accedere anche a quelli a partire dall’1 gennaio 2015 e su situazioni svariate, come le potenziali trattative per la cessione dell’Inter.