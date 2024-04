Inter, brutte notizie sul fronte Correa da Marsiglia

Nubi minacciose si addensano sul futuro di Joaquin Correa. L'attaccante argentino, in prestito al Marsiglia dall'Inter, sta faticando, così tutto il club del Veldrome. La squadra di Gasset ha infatti incassato un brutto ko in casa del Lille in uno scontro diretto per la Champions League. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno trionfato per 3-1, sono saliti al terzo posto in classifica a 49 punti, a pari punti col Monaco, e rispedito l'OM, al terzo ko di fila, alla settima piazza con 39 punti, a -10 dalla Champions.



INTER COINVOLTA - La qualificazione al torneo europeo più importante diventa sempre più una chimera, una notizia che impatta anche sulle strategie di mercato dell'Inter. Correa infatti è in prestito a Marsiglia con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione alla Champions. Un’eventualità sempre meno probabile a differenza del suo ritorno a Milano.