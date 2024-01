Inter, Buchanan arriva domani ma non ci sarà col Verona: il motivo

Redazione CM

L'Inter batte il primo colpo. L'esterno canadese Tajon Buchanan, in arrivo dai belgi del Bruges, sbarcherà domani mattina a Milano per intraprendere la nuova avventura italiana: previste le visite mediche e la firma sul contratto da 4 anni che lo legherà ai nerazzurri.



Il classe 1999 non sarà però disponibile contro l'Hellas Verona, perché dovrà tornare a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno, obbligatorio per gli extracomunitari; la variazione alla lista dei 25 in Lega va presentata 24 ore prima del fischio d'inizio di Inter-Verona, sabato alle 12.30, quindi non ci saranno i tempi tecnici per inserirlo tra i possibili convocati. Il suo debutto è dunque rimandato alla sfida contro il Monza all'U-Power Stadium di sabato 13.