. Questo il proposito ideale di ogni società nel mercato di gennaio, quando la finestra è aperta ma la stagione non si ferma, per consegnare ai tecnici rinforzi pronti all'uso e intanto, magari, guadagnare terreno in vista dell'estate., una volta registrata la necessità dell'operazione per Cuadrado,. Non solo nell'immediato, visto che il sostituto del colombiano,da Brampton, Canada, via Bruges, arriva in tempo per essere a disposizione contro il Verona; ci sonoDue in maniera particolare.Mehdiè destinato a lasciare il Porto ormai da tempo, ma i Dragoes non hanno ceduto alla tentazione di venderlo a prezzo ribassato pur di non perderlo a zero tra qualche mese. Ne sa qualcosa il Milan, che aveva provato a prenderlo prima di Jovic con un'offerta che il presidente Pinto Da Costa ha definito irrisoria; pazienza,è rientrato e ha messo a segno un gol e un assist nelle ultime due presenze, Sanchez continua a latitare ma per lo meno l'emergenza è terminata.Così come gratis (per il costo del cartellino, s'intende) dovrebbe arrivareche come vi abbiamo raccontatopiù eventuali premi ad obiettivi raggiunti. L'intesa col centrocampista polacco dovrebbe essere forte abbastanza da scongiurare ritorni del Napoli nei prossimi mesi.Un gioco di parole che ci perdonerete, in effetti questa è una situazione leggermente più intricata. Sulc'è l'Inter, l'ha confermato anche il ds, e i nerazzurri sono avanti nella corsa all'ennesimo parametro zero, ma in questo casoha bisogno di un difensore dato che Alex Sandro andrà via a fine campionato e che Huijsen trascorrerà la seconda parte di stagione in prestito al Frosinone, dunqueUna volta sciolto questo nodo, il grosso del mercato dell'Inter nell'anno solare 2024 sarà ben avviato. Perché non concluso? Perché fino alla firma sul contratto, come ormai si sa, può succedere davvero di tutto.