L'ha chiarito in maniera netta la priorità per il mercato di gennaio:. Una necessità evidente dopoal tendine d'Achille sinistro, un problema che obbliga il colombiano all'intervento chirurgico e a un lungo stop (almeno 3 mesi). Marotta e Ausilio si sono già attivati e la prima pista considerata è quella che porta a, il classe '99 delè un vecchio pallino mai abbandonato dalla dirigenza nerazzurra e ora tornato di moda, anche per le novità arrivate dal Belgio.- Il Brugesdel canadese nella prossima finestra di mercato. Il club belga è disposto ad ascoltare offerte già a gennaio, una scelta nata dalla(ingaggio da 500mila euro a stagione). Un assist all'Inter, che tiene vivi i contatti con l'entourage di Buchanan, ma la valutazione resta importante:. In viale della Liberazione stimano molto il canadese, ritenuto anche un, e vogliono provare ad anticipare il colpo a gennaio sulla scia di quanto fatto nel 2022 con, arrivato dall'Atalanta in inverno per raccogliere subito l'eredità di(via al termine della stagione a scadenza di contratto). E proprio come per il tedesco, l'Inter vorrebbe lavorare su una formula più favorevole rispetto all'acquisto diretto a titolo definitivo, ad esempio un. Resta da capire se il Bruges possa aprire anche a una soluzione di questo tipo, i contatti proseguono: Buchanan piace molto ai nerazzurri, è uno dei nomi più caldi per la fascia destra.