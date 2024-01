Inter alla scoperta di Buchanan, il 'falso quinto': l'evoluzione del canadese tra USA, Qatar e Belgio

Eppure il ritornello che si sente spesso è che “in Italia non si salta più l’uomo come una volta…” In ogni caso la super potenza nerazzurra vuole migliorare anche quella voce, e così prende, nella speranza di aggiungere sulla fascia destra qualche traccia diversa dai solchi di Dumfries e di accaparrarsi qualche ultimo dribbling del colombiano. Non è andata come credeva: sempre rotto.Si pesca dal nuovo mondo, e non solo per la fisicità.- Tutti sanno che Buchanan arriva alla corte del Re di Coppe per sistemarsi. Ma per capire meglio l’ormai ex giocatore del Bruges vale la pena iniziareEcco una situazione parossistica di Belgio-Canada, nella qualedi Herdman.Un caso particolare che tuttavia rimanda al passato, al college, anno 2017/2018. A cercarle, ci sono immagini di un, tanto è vero che, successivamente,- Il primo vero (ma in parte anche apparente) cambio di ruolo è stato(sull’altra fascia si può notare Skov Olsen).Qui lo vediamo alle prese con un(sia da quinto che da esterno), e non solo per portarsela sul piede forte come in questo caso.Detto ciò, al tecnico olandese (già vice di ten Hag nell’Ajax delle meraviglie e nel Barcellona 20/21) tornato ai lancieri come primo allenatore, sono succedutiEccolo mentre attacca la profondità contro l’Anderlecth, servito dall’immarcescibile Vanaken.Questo fotogramma potrebbe essere sovrapposto a uno, modificato da un’invasione senza palla del centrocampista Nielsen. Ecco i palloni tra porta e difesa che piacciono tanto a Thuram.Attenzione però alla svolta di quest’anno. Sembra davvero di rileggere la storia dinel suo anno di Juventus. Da terzino destro, Buchanan aggiunge questa possibilità di superare le prime linee avversarie generando vantaggi importanti a partire da zone di campo molto anguste. Come ad esempio in questo caso.Chiaramente, ora sfruttando il lavoro di un allenatore precedente, ora di quell’altro, ora aggiungendo il suo ingrediente segreto.Per concludere, vorrei sottolineare altre due cosette. Forse è un caso forse no,. Dei due assist che compaiono nel rendimento 2023/2024 in Jupiler Pro League, uno è fatto così. Con le mani e direttamente da bordo campo per Jutglà.E invece, da vero Jumpman.