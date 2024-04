Come confermato dallo stesso club nerazzurro,difensore dell'Inter che ha saltato l'ultima partita a Udine a causa di un affaticamento muscolare,Il numero (e classe) 95 ex Atalanta, salvo nuove complicazioni, è da considerarsiprevista per domenica 15 aprile nell'ambito della 32esima giornata di campionato. A Udine era stato sostituito dal brasiliano Carlos Augusto, adattato a centrale di sinistra da Inzaghi con Dimarco sulla fascia.

Il 2023/24 di Bastoni con l'Inter ha portato numeri molto interessanti, sia a livello difensivo sia offensivo: non solo, infatti, il nativo di Casalmaggiore è perno di una difesa che punta a far registrare i dati migliori nella storia della Serie A, ma ha anche messo a referto una rete e tre assist nel 2024.