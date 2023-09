L'Inter tira un sospiro di sollievo. "Sanchez è pienamente in forma e può giocare. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Alexis è stato sottoposto ad alcuni esami che avevano come controindicazione l'attività fisica, quindi abbiamo dovuto aspettare per averlo a disposizione. Sono stati svolti ed è in perfette condizioni. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per le sue qualità in attacco, è un top player per noi": queste le dichiarazioni di Eduardo Berizzo, commissario tecnico della nazionale cilena, alla domanda sulle condizioni fisiche del Nino Maravilla.



RECUPERATO PER IL DERBY - Dopo lo stop forzato nella gara persa con l'Uruguay, per l'attaccante dell'Inter si parlava di anemia, vista anche l'assenza di chiarimenti dallo staff medico del Cile. Sanchez è dunque recuperato in vista del derby di sabato contro il Milan.