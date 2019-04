Buone notizie per l'Inter e per Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Sky Sport Marcelo Brozovic, infortunatosi durante la partita con l'Atalanta dello scorso 7 aprile, ha preso parte all'allenamento odierno con il gruppo. Il croato è quindi recuperato e dovrebbe essere a disposizione per la partita di sabato sera contro la Juventus.