durante la sosta per le nazionali. Un intreccio che non è mai semplice e che non piace mai a nessun allenatore. Figurarsi a chi come, tecnico, ha tanti giocatori convocati per le rispettive selezioni e che, ad esempio ha uno dei propri punti di forza (il capitano Lautaro Martinez) impegnato oltre-oceano e pronto al rientro soltato a poche ore dalla sfida più importante di questo inizio di stagione.con alcuni recuperi e rientri importanti.La notizia più importante, ovviamente, arriva dall'infermeria che, salvi gli scongiuri del caso, è attualmente rimasta deserta.ha infatti recuperato dal problema muscolare, l'affaticamento al flessore, che lo aveva costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina (e che ha anche convinto l'Inter dei rischi per l'eventuale lista Champions da cui è stato escluso) . Francesco Acerbi, perno difensivo della passata stagione, non aveva finora visto il campo per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Anche per lui il recupero è stato completato e sarà a disposizione di Inzaghi.L'altra buona notizia per Inzaghi è iErano 17 i calciatori concessi dall'Inter alle proprie selezioni svuotando di fatto la Pinetina. I primi a rientrare saranno Kristjan(Albania), Denzele Stefan(Olanda). Proprio il rientro del centrale olanese, perfetto finora in campionato, sarà interessante per capire, dato il rientro di Acerbi, come cambieranno le gerarchie al centro della difesa a 3 di Inzaghi.