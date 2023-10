L'Inter sorride: Juan Cuadrado non è stato convocato dalla Colombia in vista dell'imminente sosta per le nazionali. Il ct Néstor Lorenzo ha deciso di non inserire il nome dell'esterno nella lista dei calciatori a disposizione per la terza e la quarta giornata di qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026, in programma contro l'Uruguay e l'Ecuador.



RESTA AD APPIANO - Buona notizia per Simone Inzaghi: l'ex Juve, reduce da un infortunio che l'ha visto tornare in gruppo solo nell'ultima settimana, potrà quindi lavorare ad Appiano Gentile senza il rischio di ricadute.