Buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi, dopo il ritorno alla vittoria in Serie A, con il roboante 5-0 rifilato alla Salernitana. Oggi è scattata ufficialmente la missione Liverpool e il tecnico nerazzurro può sorridere: Ivan Perisic, assente ieri contro i campani per un risentimento muscolare patito nel derby di Coppa Italia, sarà della partita ad Anfield, per provare a ribaltare lo 0-2 dell'andata e raggiungere i quarti di finale di Champions League.



NIENTE ESAMI - L'esterno croato tornerà al suo posto nel 3-5-2, tanto che al momento non sono previsti esami strumentali, come raccolto da Calciomercato.com. Alternativa il sempre più recuperato Robin Gosens: dopo lo scarico di oggi, l'Inter si allenerà ad Appiano anche domani e lunedì, per poi raggiungere Liverpool nel pomeriggio. Non ci sarà lo squalificato Barella, al suo posto uno tra vidal e Gagliardini.