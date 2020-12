Buone notizie per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro può infatti festeggiare il pieno recupero di Aleksandr Kolarov, che è risultato negativo all'ultimo tampone per il Covid-19. Il difensore serbo era assente dalla partita contro il Parma dello scorso 31 ottobre, dopo la quale aveva accusato un infortunio muscolare e successivamente aveva contratto il virus nel ritiro della sua nazionale.



Kolarov seguirà ora l'iter della visita per ottenere l'idoneità sportiva e poi sarà a tutti gli effetti a disposizione di Conte per le prossime partite.