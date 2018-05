Filtrano ottime notizie per l'Inter dal Suning Training Center di Appiano Gentile in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo, ma soprattutto in vista dello spareggio Champions contro la Lazio in programma l'altra domenica: nella seduta mattutina il difensore brasiliano Joao Miranda, dopo la contrattura agli adduttori della coscia destra avvertita domenica scorsa prima della gara contro l'Udinese, è tornato a lavorare con il gruppo e avanza la sua candidatura per rientrare nell'undici titolari di Luciano Spalletti, secondo quanto riportato da Sky Sport.