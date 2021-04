Antonio Conte può sorridere. E non solo per le undici vittorie consecutive in campionato, che sono valse il primo posto in classifica e una consistente fetta di scudetto. In vista della trasferta di Napoli, infatti, Ivan Perisic ha svolto in gruppo la seduta pomeridiana, tornando a disposizione dopo qualche giorno ai box. Ancora a parte, invece, Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. Lo riporta gazzetta.it.