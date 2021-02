Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre di Inter e Roma, parla a 90min.com di Adriano: "Quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati Ibra e Adriano. Zlatan era un professionista esemplare e con una mentalità vincente fuori dal comune. Abbiamo giocato insieme 3 anni e vista l'attenzione che prestava alla cura del corpo non avevo dubbi che potesse giocare ad alti livelli fino a 40 anni. Adriano invece lo conoscevo sin dai tempi delle nazionali giovanili in cui ci eravamo affrontati tante volte e tra tutti i campioni con cui ho giocato è quello che mi ha sorpreso di più. Aveva delle potenzialità incredibili e fuori dal comune. Peccato che alcuni episodi della vita privata ne abbiano condizionato la carriera in negativo. Per me avrebbe potuto tranquillamente raggiungere i livelli di Ronaldo. L'attaccante più forte che ho affrontato? Shevchenko. Si muoveva continuamente. Prima attaccava la profondità e un secondo dopo andava incontro per giocare con i compagni".