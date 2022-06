C'è anche l'ipotesi di un ritorno alla Roma fra le opzioni che Edin Dzeko sta valutando per il proprio futuro. L'arrivo di Lukaku ed eventualmente Dybala con la permanenza anche di Lautaro chiuderebbero troppi spazi e le parti sono in cerca di una soluzione. Si è parlato di Juve, Napoli e Valencia, ma nelle ultime ore anche la Roma si è rifatta sotto, non a qualunque condizione, per un ruolo da vice-Abraham.