Tutto ruota attorno a Milan. E al Tottenham di José Mourinho, che fa sul serio per il difensore dell’Inter. Ancora non è arrivata un’offerta concreta sul tavolo nerazzurro, ma gli Spurs sono pronti a trattare con il duo Marotta-Ausilio su input dello Special One in persona. L’Inter dal suo canto non ha mai considerato il difensore slovacco fra gli incedibili e, anzi, di fronte alla giusta offerta ha sempre aperto - indirettamente - al suo addio., che l'Inter poi in parte reinvestirebbe su un nuovo difensore centrale per completare la batteria a disposizione Antonio Conte.- Il sogno resta quello di arrivare a Nikola, subito dietro c’è. Il centrale inglese sta aspettando la chiamata della Roma, ma questa tarda ad arrivare e al termine della finestra di calciomercato manca sempre meno. E l’Inter può inserirsi, visto che. I rapporti con il Manchester United dopo i colpi Lukaku e Sanchez sono ottimi e lo stessonel finale di stagione con la Roma.- Smalling si è trovato benissimo nella Capitale, la Roma lo rivorrebbe, ma gli ostacoli non mancano. “Stiamo lavorando per averlo con noi, sono in contatto costante con Smalling. Il giocatore vuole tornare qui e noi vogliamo riprenderlo”, ha detto settimana scorsa l’allenatore giallorosso. La Roma si è spinta. In attesa di un eventuale sconto a fine mercato,È un profilo ritenuto adatto anche per i costi contenuti dalla società e Smalling in nerazzurro ritroverebbe un suo grande amico, quel Romeluaffrontato da avversario in questa stagione.