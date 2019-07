C'è meno ottimismo in casa Inter per Edin Dzeko. Come riportato da Sky Sport, c'è da registrare una forbice tra la proposta nerazzura e la richiesta della Roma, che ora ha riacquisito una posizione di forza dopo aver realizzato l'obiettivo plusvalenze. In ogni caso, il bosniaco vestirà il nerazzurro, o da quest'estate o dalla prossima quando potrà firmare per qualsiasi club a parametro zero.