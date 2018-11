Secondo il Corriere della Sera, l'Inter avrebbe già in pugno un principio di accordo per Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio in vista di giugno. E dietro c'è la regia di Marotta: "In questi giorni Marotta spiegherà alla famiglia Zhang anche le sue intenzioni sul mercato. Il colpo in canna, per il prossimo giugno, è Milinkovic-Savic. Quando era alla Juve, aveva già parlato del centrocampista serbo con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, con cui ha un canale preferenziale. Lotito aveva rifiutato l’offerta di un’altra squadra arrivata il 17 agosto, penultimo giorno di mercato. Marotta un accordo ce l’ha già, anzi ne ha due: con l’Inter il matrimonio è sancito", si legge.