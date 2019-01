Dopo aver trascorso la mattinata ad Appiano Gentile, Piero Ausilio e Dario Baccin sono rientrati in sede, dove ad attenderli c’era Beppe Marotta, che dalle 13 alle 16 ha fatto perdere le sue tracce. La dirigenza nerazzurra, dunque, è presente in gran completo in corso Vittorio Emanuele, dove gli aggiornamenti sul mercato sono costanti. Per un Perisic che vuole lasciare Milano, c’è un De Paul che non vede l’ora di vestire il nerazzurro. L’Inter lavora per anticipare le mosse e chiudere l’operazione (prevista per giugno) a gennaio, anche se sarà tutt’altro che semplice.



DE PAUL - Innanzitutto perché si attende sempre che l’Arsenal trasformi la propria offerta da diritto di riscatto ad obbligo di riscatto e poi perché bisogna ancora ragionare sulla formula. L’Udinese valuta l’argentino 30 milioni di euro, cifra che i nerazzurri intendono raggiungere inserendo nella trattativa qualche giovane del vivaio. In giornata era atteso un incontro tra Marotta e Pozzo, un contatto utile ad entrambe le parti per capire se l’operazione è fattibile in questi ultimi giorni di mercato, ma al momento nessuno della dirigenza friulana è passato da corso Vittorio Emanuele. SUMMIT IN SEDE - La trattativa è più che mai viva, anche se da entrambe le sponde lasciano filtrare un velo di pessimismo. Se si tratta di eccesso di prudenza o di reale stato di fatto lo capiremo nelle prossime ore. Ausilio, Marotta e Zhang, rientrato in sede poco dopo le 17, provano a portare avanti la pratica, ma prima sarà necessario sbloccare la pista Perisic-Arsenal. Il croato spinge per andare e anche oggi si è allenato a parte, l’Inter vuole accontentarlo, ma - come ha detto Marotta - preservandone il valore patrimoniale.