L'Inter fa sul serio per Steven Bergwijn, esterno classe 1997 in scadenza nel 2022 con il PSV Eindhoven. Il club nerazzurro sta monitorando il calciatore da un paio di stagioni, e dopo averlo affrontano in Champions League, è pronto a trattare con gli olandese: secondo il Corriere dello Sport, la valutazione del calciatore è superiore ai 25 milioni di euro.