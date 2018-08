"Pensiamo che ci sia anche spazio per Joao Mario: nessuno l'ha messo alla porta, sono arrivate delle offerte perché anche lui avrebbe gradito. Però è contento qui, lo vedo mentre si allena". A pochi minuti dall'inizio della sfida con il Torino Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così del centrocampista portoghese, per il quale il futuro resta ancora incerto. Dopo la scelta del West Ham di non portare avanti il riscatto, l'ex giocatore dello Sporting Lisbona ha vissuto un'estate in attesa, senza però trovare una destinazione. Dopo le voci sul Betis Siviglia, che ha scelto di puntare sull'ex nerazzurro Rafinha, nelle ultime ore si è mosso il Besiktas dell'amico Pepe, ma l'offerta al momento non soddisfa né il giocatore né l'Inter.



RISCHIO MINUSVALENZA - Il problema, come spesso accade in questi casi, è di natura economica. L'Inter vorrebbe cedere Joao Mario a titolo definitivo, per una cifra appena inferiore ai 27 milioni di euro (26,7), necessaria per evitare una minusvalenza, difficile che possa farlo entro il 31 agosto, quando chiuderanno la maggior parte dei mercati (Turchia compresa). Per questo motivo resta in piedi l'ipotesi prestito con obbligo, in quel caso il club che dovrà riscattare Joao Mario, entro il 30 giugno 2019, dovrà mettere in preventivo un investimento di 18,1 milioni di euro, anche in questo la cifra che serve all'Inter per 'non perderci' (c'è un anno di più di ammortamento).



ULTIMA SPIAGGIA - L'ultima ipotesi è il prestito secco, come successo con gli Hammers nell'ultima stagione. Tra un anno Joao Mario tornerebbe a Milano, ma l'Inter potrebbe almeno risparmiare i 5 milioni di euro lordi di ingaggio. Se non verrà perfezionata la cessione nelle prossime ore l'ex numero 10 resterà sul groppone e incasserà lo stipendio con il rischio di non vedere il campo. Almeno fino a gennaio.