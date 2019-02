Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha già detto sì all'Inter, pronto a trasferirsi in nerazzurro. Come scrive Sport, però, Ernesto Valverde sta attuando le contromosse, visto che privatamente continua a ribadire l'importanza del croato nei suoi piani futuri.



L'ex Siviglia chiede un rinnovo di contratto che, al momento, per la dirigenza del Barcellona, non è prioritario. Con l'Inter che propone un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2022. Lui è in scadenza nel 2021 e percepisce 5,5 milioni.