L'Inter accelera per Sandro Tonali. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri vogliono chiudere l'affare con il Brescia il prima possibile, forti del sì del classe 2000 delle Rondinelle: l'idea di Marotta è quella di replicare l'operazione Barella, in prestito con obbligo di riscatto, a meno che Cellino apra all'inserimento di contropartite tecniche.