Quale futuro per Sebastiano Esposito? Come scrive FcInterNews.it, Parma, Spal, Sassuolo e Cagliari sono stati i club che hanno richiesto il prestito del giovane attaccante dell’Inter. Nelle ultime ore, però, è il Brescia il club che ha mostrato più interesse, e il classe 2002 può rientrare nella trattativa Tonali, che piace e non poco ai nerazzurri.