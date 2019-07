L'Inter aspetta e resta in attesa di una mossa della Roma che possa riaprire la trattativa per portare a Milano l'attaccante bosniaco Edin Dzeko. Il club nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, è convinto che lo stop e i rapporti freddi con i giallorossi siano legati alle tante trattative imbastite (e alcune concluse) con la Juventus. La Roma sta infatti trattando l'acquisto di Higuain dalla Juventus che, a sua volta, sta aspettando che l'Inter faccia precipitare il prezzo di Icardi per affondare il colpo. Frenare l'affare Dzeko potrebbe spingere i nerazzurri ad accelerare per la cessione del bomber argentino e liberare a cifre più basse il Pipita.