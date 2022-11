L’Inter fa sul serio per Marcus Thuram. Non una semplice opportunità di mercato ma un vero e proprio obiettivo. Tanto che negli ultimi giorni Piero Ausilio ha intensificato i contatti con gli agenti dell’attaccante francese con una chiara volontà:. Il timore in casa nerazzurra è che la vetrina del Mondiale possa far aumentare la concorrenza sul figlio dell’ex difensore del Parma Lilian.I rapporti con il club tedesco sono buoni e c’è ottimismo sul buon esito della trattativa.