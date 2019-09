Gli indizi non vanno sottovalutati e la partita contro la Lazio ha dimostrato che l'Inter priva di Sensi è una squadra che può andare in difficoltà. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come quella partita di campionato debba servire da cartina tornasole.



“Natale viene una volta all’anno, siamo ancora lontani. Ma Santo Stefano no. È sempre Santo Stefano all’Inter, festività che più goduta non si può. Allarme per gli altri, musica rock per Antonio Conte: Sensi è il cuore, oggi. Perché se ci fosse una speciale classifica dei calciatori che meglio interpretano il pensiero dell’allenatore, il numero 12 sarebbe largamente in vetta. Sensi traduce, moltiplica pane e pesci, si sdoppia, lancia e fraseggia, scarabocchia il gioco altrui e disegna quello dell’Inter. Genova è l’ultima dimostrazione di sei uscite al di sopra di ogni sospetto e aspettativa. Quella prima, l’ingresso dalla panchina contro la Lazio, è stata la cartina di tornasole: c’era stata un’Inter in difficoltà prima, s’è vista una squadra che ha legittimato il successo poi”.