La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come l'obiettivo dei nerazzurri sia quello di risuperare il Milan in classifica nel giro di una settimana.



“Bisogna ripartire. Subito. Mettendo come obiettivo a breve termine la possibilità del controsorpasso sul Milan nel derby, ma comunque tenendo ben chiaro l’obiettivo finale, che deve assolutamente essere un posto in Champions”.