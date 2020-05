L'Inter deve programmare il mercato e prima riuscirà ad avere notizie certe sul futuro di Lautaro, più le possibilità di avanzare per bene saranno elevate. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il mercato dell’Inter prenderà una direzione a seconda che ci sia o meno Lautaro. E in questo senso, il complicato inseguimento a Werner avrebbe maggiori chance giocando d’anticipo sul resto d’Europa, principalmente su quel Liverpool che da tempo flirta col tedesco ma che non ha ancora avuto la forza di affondare il colpo. Timo, Cavani, Mertens: l’attacco della prossima Inter sarà rivoluzionato. Prima si capisce come, meglio è”.