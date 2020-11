Contro il Sassuolo, Antonio Conte ha messo mano alla sua Inter e abbassato Nicolò Barella nel ruolo di play. Una mossa che ha dato ordine al centrocampo e che ha smosso l'immobilismo tattico del tecnico salentino. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Da qui a Natale, l’Inter ha un filotto di partite abbordabili (Napoli a parte) che potrebbe portarla lontano, complici l’infortunio di Ibra e i problemi di Juve e Napoli. E’ l’occasione per dimostrare di aver salito il gradino. Ieri ha «reagito» anche Conte, sospettato di immobilismo dogmatico. Si è inventato Barella centrale in mediana e ha funzionato: più copertura, liberata la corsa di Gagliardini, finito in gol. Ha pagato anche la scelta di Darmian”.