L'Inter si prepara a perdere Rafinha. Il centrocampista brasiliano è in prestito a Milano fino al 30 giugno, ma il club nerazzurro ha una deadline precisa per esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus con il Barcellona. La data, come riporta FcInterNews è il 4 giugno, troppo presto per poter considerare superati i problemi di Fair Play Finanziario.