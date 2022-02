Prosegue la crisi da gol dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, che però può contare sulla fiducia del suo allenatore, Simone Inzaghi. È quanto scrive il Corriere dello sport, che riconosce e intravede un'unica cura per il calciatore argentino: “Esiste un’unica medicina, il gol. Da ex-attaccante, Inzaghi è il primo a saperlo. Ma è lo stesso tipo di convinzione che rimbalza sia dalla Pinetina sia da viale Liberazione. Lautaro, insomma, ha soltanto bisogno di segnare”.



Una cura che prevede però continuità di rendimento e per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, Lautaro sarà ancora un intoccabile per Inzaghi: “Per tornare a segnare bisogna giocare. Ecco perché Inzaghi non prende proprio in considerazione di accantonare l’argentino. Sia perché la fiducia nei suoi confronti è intatta. Sia perché l’alternativa, ovvero Sanchez (Correa è ancora fermo ai box mentre Caicedo non è in condizione per giocare dall’inizio), non può certamente essere definito un bomber, e con il Sassuolo anche lui ha steccato pesantemente. Allora contro il Genoa, avanti con il “Toro”. E pure con Dzeko. Seppure la loro affinità sia ancora lontana da quella che c'era con Lukaku, il tandem bosniaco-argentino è stato identificato come titolare sin dall’inizio e, a meno di problemi o intoppi, continua ad essere tale anche adesso, soprattutto nelle sfide più importanti e delicate”.