Un'annata agrodolce, un futuro da scrivere. ​, ma nonostante abbia segnato un solo gol in 17 partite, complice l'infortunio al ginocchio di inizio dicembre,L'attaccante azzurro classe 2001 è considerato una risorsa anche per la prossima stagione, per questo l'Hellas è al lavoro con l'Inter, proprietario del cartellino, e il Genoa, al quale è legato da un contratto di prestito dai nerazzurri fino al 2021,Un'opzione possibile, ma non l'unica. Salcedo ha diverse propostecon il quale ha giocato un anno in Primavera (tra campionato e Youth League 13 gol e 4 assist in 35 partite), questa volta per essere aggregato alla prima squadra. Il suo profilo piace a Conte ed è valutato da Marotta, che cerca un attaccante giovane, da affiancare a Lukaku, Sanchez e Lautaro. Oltre a Pinamonti e Scamacca , per il posto di Sebastiano Esposito, che sarà ceduto in prestito per giocare con continuità, va considerato anche il nome di Salcedo. Che nei prossimi giorni conoscerà il suo futuro.