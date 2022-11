Parisi e Baldanzi, Scalvini e Terracciano. L'Inter guarda al mercato dei giocani italiani e ha sondato il terreno con l'Empoli per l'esterno e per il trequatista, con l'Atalanta per il difensore e con il Verona per l'esterno. Tutti obiettivi Under 23 che sarebbero importanti per ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi.