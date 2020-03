Non solo Aubameyang. In attesa che il Barcellona passi dalle parole ai fatti, mettendo sul piatto un'offerta completa per Lautaro Martinez - conguaglio economico e verosimilmente qualche contropartita tecnica - l'Inter studia i profili dei possibili candidati alla sostituzione dell'argentino. L'attaccante gabonese dell'Arsenal, 31 anni a giugno e sotto contratto fino al 2021, è uno dei nomi più caldi del momento. Ha un ingaggio importante e l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe costringere i Gunners al sacrificio.



LE ALTERNATIVE - Aubameyang è però anche nel mirino di altri club, su tutti il Barcellona, poco soddisfatto sino ad oggi del rendimento di Griezmann, e così i nerazzurri vagliano alcune piste alternative, che vanno da Timo Werner dell'RB Lipsia a Gabriel Jesus del Manchester City, senza dimenticare un altro vecchio pallino come Anthony Martial del Manchester United. Due giocatori questi ultimi il cui destino è legato a sua volta alla Champions, da ottenere sul campo per la formazione di Solskjaer, da difendere nei tribunali Uefa per i Citizens dopo la squalifica comminata per violazioni del Fair Play Finanziario.