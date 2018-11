La notizia era nell'aria da qualche tempo e adesso è giunta l'ufficialità: si separano le strade dell'Inter e di Michael Gandelr. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Intanto continua anche il rinnovamento dirigenziale: in attesa dell’ingresso di Marotta, ieri è arrivata l’ufficialità dell’addio di un altro pezzo della gestione Thohir. Il club ha infatti ufficializzato le dimissioni di Michael Gandler, il Chief Revenue Officer (responsabile delle entrate), datate 12 novembre. Era arrivato nel settembre 2015, nel pieno della gestione Thohir, come referente per tutte le attività commerciali, alle dirette dipendenze dell’allora ad Michael Bolingbroke. Cresciuto nel mondo dello sport e del calcio nordamericano (anche Mls) aveva continuato a lavorare sugli sponsor interisti anche nel corso della gestione Suning. Ora, con Thohir ancora azionista di minoranza ma senza cariche e fuori dal CdA, le sue deleghe passano a Alessandro Antonello (ad) e Luca Danovaro (Chief Marketing Officer)”.