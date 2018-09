Inter-Cagliari: 2-0



Marcatori: 12’ Lautaro Martinez, 45' s.t. Politano



Assist 12’ Dalbert (I)



Inter: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini (dall’ 11’s.t. Brozovic), Borja Valero (dal 38’ s.t. Vecino); Politano, Nainggolan, Candreva (dal 25’ s.t. Perisic); Lautaro



Cagliari: Cragno; Srna, Andreolli, Klavan (dal 1’ s.t. Pisacane), faragò; Dessena, Bradaric (dal 15’ s.t. Joao Pedro), Barella; Ionita; Pavoletti, Sau (dal 26' s.t. Farias)



Ammoniti: 44’ Andreolli (C), 4’ s.t. Bradaric (C), 11’ s.t. Pisacane (C), 28’ s.t. Dessenna (C), 41’ s.t. Dalbert (I)



Espulsi:



Arbitro: Davide Massa (della Sezioni di Imperi)