Enormi manovre di mercato attorno all’Inter, che nelle ultime ore ha accelerato per cercare un accordo definitivo con il Cagliari per il passaggio di Nicolò Barella in nerazzurro. Dopo l’incontro con Carli in un noto albergo di Milano, Piero Ausilio si è spostato a cena, dove ha incontrato Beppe Riso e Gabriele Giuffrida. In un altro tavolo, invece, Antonio Conte e Tullio Tinti, agente che cura gli interessi di moltissimi calciatori in ottica Inter e Cagliari. Poco prima, ci riferiscono (ma non lo abbiamo mai visto), nello stesso ristorante c’era seduto anche Alessandro Beltrami, agente di Barella, che dopo aver consumato il pasto ha velocemente salutato il tecnico salentino e il ds dell’Inter.



BASTONI UNICA CONTROPARTITA? - Tanti nomi, dunque, uno collegato all’altro, anche se alla fine ognuno di questi porta a Nicolò Barella. Una trattativa che tra Inter e calciatore è già praticamente definita, ma che va regolata tra i due club. Inter e Cagliari, infatti, studiano le mosse per trovare la quadra. Si era parlato di Eder e Federico Dimarco nell’operazione, ma nelle ultime ore queste due piste sembrano essersi raffreddate. Sale invece di quota il nome di Alessando Bastoni, gestito da Tullio Tinti, che alla fine della fiera potrebbe risultare l’unico nome all’interno della trattativa.



LA FORMULA - Inter e Cagliari procedono proprio su questi binari: Bastoni più 20-25 milioni di euro in cambio di Nicolò Barella. Qualche altro nome potrebbe rientrare, ma al momento sembra complicato incastrare tutte le carte che i due club avevano messo sul piatto. Compresi calciatori più giovani, come Marco Pompetti e Davide Merola, che il Cagliari aveva chiesto all’Inter per poi girarli in prestito all’Olbia. Ma il no di entrambi i calciatori alla Lega Pro è stato secco e la trattativa si è poi spostata sul nome più concreto, quello di Alessandro Bastoni, che però l’Inter vuole continuare a controllare, esercitando l’eventuale riscatto nel 2020-21.